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Kocaeli'de dinlenme tesisinde feci olay! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Kocaeli'de cipin dinlenme tesisindeki araç ve yayalara çarpti. Feci kaza sonucu bir kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

AA08 Ocak 2021 Cuma 09:42 - Güncelleme: 08 Ocak 2021 Cuma 10:21
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Naci A. yönetimindeki 65 NV 246 plakalı cip, Anadolu Otoyolu Çayırova mevkisinde Ankara istikametindeki dinlenme tesisinde park halinde bulunan 3 araca ve yayalara çarptı.

Kazanın ardından cipten inerek bıçakla intihar girişiminde bulunan sürücüye çevredekiler müdahale etti.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli, Afganistan uyruklu Khalılı Amanullah'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cip sürücüsü ile kazada yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Amanullah'ın cenazesi morga konuldu.

Cip sürücüsünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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