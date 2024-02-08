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Kocaeli'de iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araç ve otomobilin çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.

AA8 Şubat 2024 Perşembe 09:12 - Güncelleme:
Kocaeli'de iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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Mustafa F. idaresindeki 34 DJY 648 plakalı hafif ticari araç, Köşklü Çeşme Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde, Seher K. yönetimindeki 41 YA 843 plakalı otomobille çarpıştı.

Seher K'nin kullandığı otomobil, çarpmanın etkisiyle yoldan çıkarak demir korkulukları aşıp yaklaşık 4 metre yükseklikten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSU) bahçesine düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Seher K. ve hafif ticari araçtaki Seçkin A. ile Serkan E, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

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