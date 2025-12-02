İSTANBUL 15°C / 8°C
Güncel

Kocaeli'de ilginç dava: Üst geçit 88 yaşındaki kadının açtığı dava sonrası yıkıldı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 88 yaşındaki bir kadının, evinin içi gözüktüğü iddiasıyla açtığı dava sonucu yıkım kararı verilen üst geçidin yerine yenisi inşa edildi.

AA2 Aralık 2025 Salı 15:56
Kocaeli'de ilginç dava: Üst geçit 88 yaşındaki kadının açtığı dava sonrası yıkıldı
Barbaros Mahallesi'ndeki aile apartmanında ikamet eden S.T'nin (88), D-100 kara yolu üzerinde bulunan ve mahalleyi Yeniyalı Mahallesi ile bağlayan yaya üst geçidinden evinin içi göründüğü için 2014'te açtığı davada 2016'da verilen yıkım kararına itiraz edildi.

Dönemin mahalle muhtarlığı ve Körfez Belediyesince kararın iptali için Danıştay'a başvuruldu, Karayolları Genel Müdürlüğü de karara itiraz edip dosyayı istinafa götürdü.

İstinaf mahkemesinin 2023'te üst geçidin yıkılması yönünde nihai kararını açıklamasının ardından geçen 2 yılın ardından, köprünün yıkımı Karayolları ekiplerince gerçekleştirildi.

Yıkılan köprünün yerine ise apartmanının olduğu Barbaros Mahallesi bölümünde 1 metre, Yeniyalı Mahallesi kısmında kalan bölümü ise 5 metre yan tarafa planlanarak yeni üst geçit inşa edildi.

