Kocaeli'de işçi servisi ile otomobil çarpıştı, 11 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde otomobil ile işçileri taşıyan minibüsün çarpışması sonucu, ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Evren Caddesi'nde 41 GS 197 plakalı otomobil ile 41 P 3588 plakalı işçileri taşıyan minibüs çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle işçileri taşıyan minibüsün devrildiği kazada, ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Gölcük Necati Devlet Hastanesi ve çevredeki özel hastanelere kaldırıldı.
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