Kocaeli'de kayınpederini bıçakla öldüren damat gözaltına alındı
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde damadı tarafından bıçaklanan kişi, hayatını kaybetti.
- AA
Alınan bilgiye göre, Özgürlük Mahallesi'nde İsmali Kıncı (55) ile damadı C.B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda C.B, kayınpederi Kıncı'yı boğazından bıçakladı.
Ağır yaralanan Kıncı, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.
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