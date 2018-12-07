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Kocaeli'de otomobil evin bahçesine devrildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil evin bahçesine devrildi.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi 884/1 Sokağı'nda, Recep Kayacık yönetimindeki 41 D 6336 plakalı otomobil, yokuştan aşağı seyrederken kontrolden çıkarak kaymaya başladı.

Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil, bir evin bahçesine devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ters dönen araçta sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı.

Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bahçeye devrilen araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

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