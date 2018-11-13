Kocaeli’de özel halk otobüsünün kamyona arkadan çarpması sonucu sürücü ve 7 yolcu yaralandı
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, özel halk otobüsünün kamyona arkadan çarpması sonucu sürücü ve 7 yolcu yaralandı.
- DHA
Kaza, öğleden sonra D-100 Karayolu Kirazlıyalı mevkisinde meydana geldi. İzmit’ten Gebze’ye giden Latif Yolcu yönetimindeki 41 K 6048 plakalı özel halk otobüsü, İsmail Eliballı yönetimindeki 41 B 7432 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, otobüs sürücüsü Latif Yolcu ve 7 yolcu yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulundu. Araçta sıkışan özel halk otobüsü sürücüsü Latif Yolcu ise itfaiye ekibinin çalışması sonucu çıkarıldı. Hastanelere kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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