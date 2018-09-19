Kocaeli'de Suriyeli ailenin evinde çıkan yangında 2 kişi öldü

Alınan bilgiye göre, Cevher Dudayev Caddesi'nde, kimlikleri henüz belirlenemeyen en küçüğü 3, en büyüğü 14 yaşında Suriyeli 5 kardeşin bulunduğu iki katlı ahşap binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çocukların ebeveynlerinin evde olmadığı sırada başlayan yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

- Çocuklardan 3'ünü vatandaşlar kurtardı

Eve giren vatandaşlar, vücutlarında yanıklar oluşan 3 çocuğu dışarı çıkardı ancak diğer 2 kardeşe ulaşamadı.

Sağlık görevlileri tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı çocukların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Alevler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Soğutma çalışmaları sürerken binaya giren ekipler, 2 kardeşin cesetlerine ulaştı.

Cesetler, otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Bu sırada eve gelen ailenin diğer fertlerinin sinir krizi geçirdiği görüldü.

Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışmalar sürüyor.