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Kocaeli'de terörle mücadele kapsamında 11 şüpheli yakalandı

Kocaeli merkezli 6 ilde, sol terör örgütlerine yönelik operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı.

AA12 Şubat 2024 Pazartesi 13:32 - Güncelleme:
Kocaeli'de terörle mücadele kapsamında 11 şüpheli yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sol terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda Kocaeli merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü üyeliği ve terörizmin finansmanının engellenmesi suçlarından 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 4 silah, otomatik tüfek parçaları, silahlara ait çok sayıda fişek, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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