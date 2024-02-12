Kocaeli'de terörle mücadele kapsamında 11 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sol terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda Kocaeli merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü üyeliği ve terörizmin finansmanının engellenmesi suçlarından 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 4 silah, otomatik tüfek parçaları, silahlara ait çok sayıda fişek, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

