22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8947
  • 6,5649
  • 281.764
  • 94317.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kocaeli'de vincin lastiği patladı: 1 ölü, 4 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde vincin değiştirilmek istenen lastiğinin patlaması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, Barış Mahallesi'ndeki bir vinç kiralama firmasının park sahasında bulunan vincin lastiği, işçiler tarafından değiştirildiği sırada patladı.

Patlamanın etkisiyle çelik kasnakların fırlaması sonucu çalışanlardan Süleyman Kocaoğlu (29), Ali Kaya (19), Ali Altınbaş (21), Ali Çelik (26) ve Deniz Polat (36) yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede, Süleyman Kocaoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kocaoğlu'nun cenazesi, incelemelerin ardından Asri Mezarlığı morguna götürüldü.

Yerli imkanlarla üretildi, teröristlerin kabusu oldu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İngiltere ve AB, yeni Brexit için anlaştı

İngiltere ve AB, yeni Brexit için anlaştı

Bakan Selçuk açıkladı: Sınırda eğitim gören öğrenciler için önemli karar

Bakan Selçuk açıkladı: Sınırda eğitim gören öğrenciler için önemli karar

İki şirket birleşiyor! 1.2 milyar dolarlık satın alma

İki şirket birleşiyor! 1.2 milyar dolarlık satın alma

Türkiye'den Somali ordusuna önemli bağış: Anlaşma imzalandı

Türkiye'den Somali ordusuna önemli bağış: Anlaşma imzalandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan duygusal paylaşım

Milli Savunma Bakanlığı'ndan duygusal paylaşım

Uzmanı uyardı! Probiyotik alırken buna dikkat edin

Uzmanı uyardı! Probiyotik alırken buna dikkat edin

Sarar çiftine dehşeti yaşatmışlardı! Haklarında istenen ceza belli oldu

Sarar çiftine dehşeti yaşatmışlardı! Haklarında istenen ceza belli oldu

'Kalbimiz Mehmetçik’le'

'Kalbimiz Mehmetçik’le'
 

POPÜLER HABERLER

Bakan Akar´dan Meclis´te ´asker selamı´

Bakan Akar´dan Meclis´te ´asker selamı´

ABD, terör örgütünü bunun için eğitmiş!

ABD, terör örgütünü bunun için eğitmiş!

Dünden bugüne 'Asker Selamı' veren futbolcular

Dünden bugüne 'Asker Selamı' veren futbolcular

Türklerin şimdiye kadar yaptığı en ilginç evlenme teklifleri

Türklerin şimdiye kadar yaptığı en ilginç evlenme teklifleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA