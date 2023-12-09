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Kocaeli'de yangın faciası! Böyle görüntülendi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde lojistik fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları 3 saattir devam ediyor. Fabrikada zaman zaman patlamalarda meydana geldiği bilgisine ulaşıldı. Alevler diğer fabrikalara da sıçrarken, yangının büyüklüğü havadan görüntülendi.

IHA9 Aralık 2023 Cumartesi 07:25 - Güncelleme:
Kocaeli'de yangın faciası! Böyle görüntülendi
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Yangın, saat 04.00 sıralarında Gebze ilçesi Barış Mahallesi'nde bulunan bir lojistik fabrikasında meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle fabrikada yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm fabrikayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Çevre illerden de alevlere müdahale için destek ekip geldi. 3 saat boyunca yangına müdahale edilirken, alevler yanda bulunan diğer fabrikalara da sıçradı. Fabrikada zaman zaman patlamalarda meydana geldiği bilgisine ulaşıldı.

Yangının büyüklüğü havadan dron ile görüntülendi.

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