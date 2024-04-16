İSTANBUL 26°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Nisan 2024 Salı / 8 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,487
  • EURO
    34,5749
  • ALTIN
    2479.63
  • BIST100
    9557.03
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kocaeli'nde kavgaya müdahale! Valilik: 3 polis memuru görevden uzaklaştırıldı
Güncel

Kocaeli'nde kavgaya müdahale! Valilik: 3 polis memuru görevden uzaklaştırıldı

Kocaeli Valiliği, İzmit ilçesinde kavgaya müdahale ederken zor kullanma sınırlarını aşmış olabilecekleri değerlendirilen 3 polis memurunun görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

AA16 Nisan 2024 Salı 15:34 - Güncelleme:
Kocaeli'nde kavgaya müdahale! Valilik: 3 polis memuru görevden uzaklaştırıldı
ABONE OL

Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesapları ve basında çıkan "İzmit Halkevi'ndeki çorbacıda çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale etti" içerikli haberler üzerine inceleme yapıldığı belirtildi.

Bir restoranda saat 02.30 sıralarında müşteriler B.K, M.U.G. ve A.Ö.Ç. ile çalışanlar arasında hesap tutarı konusunda çıkan kavga nedeniyle olay yerine polis ekibinin sevk edildiği anlatılan açıklamada, A.Ö.Ç'nin görevlilere hakaret ve fiili saldırısı üzerine olay yerine takviye ekip çağrıldığı, kademeli zor kullanılmak suretiyle kişilerin gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, "Olay sırasında zor kullanma sınırlarını aşmış olabilecekleri değerlendirilen 3 personel hakkında idari soruşturma başlatılarak görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmıştır. Başlatılan adli ve idari soruşturmalar devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.