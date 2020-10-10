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Kocaeli'nde narkotik operasyonu: 61 kilo esrar yakalandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde jandarma ekipleri narkotik operasyonu düzenledi. Belirlenen adrese baskın yapan ekipler, 61 kilo esrar ele geçirirken olay ilgili 2 kişiyi de gözaltına aldı.

IHA10 Ekim 2020 Cumartesi 15:47 - Güncelleme: 10 Ekim 2020 Cumartesi 15:47
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Edinilen bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları takip sonrasında uyuşturucu madde satışı yapan 2 şahsın ikametlerinde operasyon düzenledi. İzmit İlçesi Mecidiye Mahallesi’nde belirlenen adreslere yapılan operasyonda 2 şahıs gözaltına alındı. Şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda ise 61 kg esrar, 20 gr kenevir tohumu, 2 adet esrar içme aparatı, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 38 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Şahıslar gözaltına alınarak jandarma komutanlığına götürülürken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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