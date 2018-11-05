Kocaeli’nde PKK/KCK operasyonu: 4 kişi gözaltı
Kocaeli’nde düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK üyesi oldukları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
- İHA
Edinilen bilgiye göre Kocaeli Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK üyesi oldukları belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 1’i kadın 4 şahıs gözaltına alındı. PKK/KCK silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında örgüt üyesi oldukları, örgütle ilgili faaliyetlerde bulunmak için atandıkları öğrenilen İ.A., M.A. ve S.A. ile eşi P.A. adlı 4 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
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