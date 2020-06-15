Kocaeli'ye giriş çıkışlar yasaklandı mı? Son dakika Valilikten Kocaeli'ye giriş çıkış açıklaması

15 Haziran 2020 Pazartesi 13:17 - Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 13:17

Kocaeli giriş çıkış yasağı ile ilgili yapılan açıklamalar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Valilikler tarafından 9 ile 3 ie 15 gün arası son dakika giriş çıkış yasağı getirildiği duyuruldu. Peki Kocaeli'ye giriş çıkışlar yasaklandı mı? Kocaeli Valiliği konu ile ilgili yaptığı açıklamada merak edilen soruları yanıtladı. İşte Son dakika Valilikten Kocaeli'ye giriş çıkış açıklaması

Kocaeli Valiliği, mevcut kamu düzeninin korunması, kamu sağlığının tehlikeye atılmaması ve salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla yeni kararlar aldığını duyurdu.

GİRİŞ ÇIKIŞLAR NEDEN KAPATILDI?

Milletvekillikleri düşürülen CHP'li Kadri Enis Berberoğlu ile HDP'li Musa Farisoğulları ve Leyla Güven'in cezaevine gönderilmelerini protesto etmek amacıyla 9 ile giriş çıkışlar yasaklandı.

Corona virüsü salgını ve HDP'li iki ismin milletvekillerinin düşürülmesini ve tutuklanmasını protesto etmek için düzenlenecek yürüyüş nedeniyle bazı kentlere 3-15 gün süreyle giriş çıkış yasağı getirildi. Merak edilen bir diğer konusu ise valiliğin yaptığı açıklama sonrasında Kocaeli'ye giriş çıkışlar yasaklandı mı? Kocaeli’ye giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklandı. Peki giriş çıkış yasağı hangi illerde? İşte Kocaeli Valiliği'nden giriş çıkış açıklaması

KOCAELİ'YE GİRİŞ ÇIKIŞLAR YASAKLANDI MI?

Kocaeli Valiliği toplantı, gösteri yürüyüşü, miting, protesto ve oturma eylemi, açlık grevi, stant açma, çadır kurma, yüksek sesli yayın yapan araçlar ile konvoy düzenleme, imza kampanyası, konser ve şenlik gibi eylem ve etkinlikler ile kente giriş ve çıkışların yarından itibaren 15 gün sınırlandırıldığını bildirdi.

GİRİŞ ÇIKIŞ YASAĞI GETİRİLEN ŞEHİRLER HANGİLERİ?

Adana (15), Bitlis (15), Hakkari (2), Kırklareli (6), Edirne (3), Kocaeli (15), Sakarya (5), Van ve Tekirdağ‘da (3) valilikler tarafından şehirlere giriş kısıtlaması kararları alındı. Milletvekilleri hariç olmak üzere eylemlere katılmak için hareket edecek grupların kente giriş çıkışları sınırlandırıldı.

Her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık hava toplantısı, yürüyüş, protesto eylemi, oturma eylemi, açlık grevi, stant açma, çadır kurma, yüksek sesli yayın yapan araçlar ile konvoy düzenleme, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş, poster asma gibi etkinlikler yasaklandı.

Kocaeli valiliğinden yapılan açıklamada, kentte ve bazı illerde toplanma çağrıları yapıldığı anımsatıldı.

Bu tür eylemlerin düzenlenmesiyle karşıt görüşlü gruplar arasında gerginlik yaşanabileceği, şiddet içerikli sokak eylemlerinin meydana gelebileceği, kamu düzeni ve güvenliğinin tehlikeye düşebileceği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelenin zafiyete uğrayabileceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

KOCAELİ VALİLİĞİ'NDEN GİRİŞ ÇIKIŞ AÇIKLAMASI

Çin Halk Cumhuriyeti’ nde 12 Aralık 2019 tarihinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran COVİD-19 salgınının halk sağlığı üzerinde tehdit oluşturduğu bilinmektedir. Dünyada büyük paniğe yol açan salgın hastalık ülkemizde de görülmüş, söz konusu salgının yayılımının önlenmesi amacıyla ülkemizde gerekli tüm önlemler alınmıştır.

Bu kapsamda ilimiz genelinde düzenlenecek eylem ve etkinlikler nedeniyle Koronavirüs Salgınının başka kişilere de bulaşma riski taşıdığı değerlendirildiğinden, mevcut kamu düzeninin korunması, kamu sağlığının tehlikeye atılmaması ve salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla,

İlimiz genelinde (polis ve Jandarma sorumluluk bölgelerinde); kapalı yerlerde pandemi kurallarına uygun olarak düzenlenecek eylem ve etkinlikler ile kamu düzeni ve sağlığını tehlikeye düşürmeyen, Valilik ve Kaymakamlıklarca açık alanlarda düzenlenmesi uygun görülenler hariç olmak üzere, ilimizdeki cezaevleri önleri ve yakın çevresi ile açık alanlarda yapılması planlanan her türlü açık hava toplantısı, yürüyüş, toplu karşılama ve uğurlama, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, imza kampanyası, çadır kurma, el ilanı/bildiri, broşür dağıtma, protesto eylemi ve bunun gibi eylem ve etkinlikler ile bu eylemlere destek vermek amacıyla ilimize gelebilecek araçların ve şahısların ilimiz sınırlarına girişlerinin ve başka illerde gerçekleşmesi planlanan eylem ve etkinliğe katılım amacı ile ilimizden çıkışları 13/06/2020 günü saat:00.01’den 27/06/2020 günü saat:00.00’a kadar (15) gün süre ile yasaklanmıştır.