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Kokain yüklü geminin her hareketi izlenmiş

Mersin'de, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile polis ekiplerinin ortak çalışmasıyla dün 615 kilogram kokain ele geçirilen operasyonun detayları ortaya çıktı.

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Mersin'de dün düzenlenen operasyonla ele geçirilen 615 kilogram kokainin, Ekvador'dan yola çıkan bir geminin kente gelene kadar geçen 20 günlük sürede anlık takip edilip, 428 konteyner tek tek aranarak bulunduğu öğrenildi.
 
Alınan bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ve Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün Mersin Uluslararası Limanı'nda düzenlenen ortak operasyonun detayları ortaya çıktı.
 
Ekvador'dan yola çıkan 428 konteyner yüklü bir gemide kokain olduğu istihbaratını alan ekipler, gemiyi 20 gün boyunca takibe aldı. Her hareketi saniye saniye izlenen gemiye limana girer girmez operasyon düzenlendi.
 
Tüm konteynerleri tek tek X-Ray cihazından geçiren ekipler, aramalarını muz yüklü 5 konteynerde yoğunlaştırdı.
 
Konteyner içerisindeki muz kolilerini tek tek narkotik köpekleri "Tina" ve "Odin" ile arayan ekipler, köpeklerin tepki verdiği kolileri açarak 530 paket halinde toplam 615 kilogram kokain buldu.
 
Konteynerlerin sahiplerini de uzun süre takip eden ekipler, 4 şüpheliyi limana girer girmez gözaltına aldı.
 
Bu arada, bugüne kadar ele geçirilen en yüksek kokain miktarlarından birine ulaşıldığı bildirilen operasyonda polis ve gümrük muhafaza ekiplerinden yaklaşık 150 kişinin görev aldığı kaydedildi.
 
Öte yandan, zanlıların emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.
 
Mersin Uluslarası Limanı'nda dün düzenlenen operasyonda, muz konteynerinin içine gizlenmiş 530 paket halinde 615 kilogram kokain ele geçirilmiş, 4 kişi gözaltına alınmıştı.

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