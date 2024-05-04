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Kol çantasına yapıştırılan oyuncağın içinden uyuşturucu çıktı

Balıkesir'de, kadın kol çantasına sonradan yapıştırılmış oyuncak farenin içine uyuşturucu gizleyen 2 zanlı gözaltına alındı.

AA4 Mayıs 2024 Cumartesi 09:43 - Güncelleme:
Kol çantasına yapıştırılan oyuncağın içinden uyuşturucu çıktı
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Türkmenistan uyruklu kadınlar A.Ç. (63) ve G.J'nin (39) kentte uyuşturucu ticareti yapacağı bilgisini aldı.

Şüphelilerin kara yoluyla kente gireceğini tespit eden ekipler, uygulama noktasında durdurdukları araçta arama yaptı.

Araçtaki bir kol çantasını inceleyen kadın polisler, çantaya sonradan yapıştırılmış oyuncak fareyi fark etti.

Oyuncağı yerinden çıkartan ekipler, içine gizlenmiş 300 gram sentetik uyuşturucu, 130 gram eroin ve 50 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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