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Güncel

Kolombiya günlerdir yanıyor! Müdahaleler sonuçsuz kaldı

Kolombiya'da ülke genelinde bir süredir devam eden orman yangınlarının hala kontrol altına alınamadığı bildirildi.

AA26 Ocak 2024 Cuma 05:23 - Güncelleme:
Kolombiya günlerdir yanıyor! Müdahaleler sonuçsuz kaldı
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Kolombiya Hidrolojik ve Meteorolojik Araştırmalar Enstitüsü (Ideam) açıklamasında, ülkede son birkaç günde sıcaklık rekorlarına ulaşıldığını ve yangınların yeni yerlere sıçradığını belirtti.

Başta başkent Bogota olmak üzere Cundinamarca yönetim bölgesine bağlı birçok kasabada orman yangınlarının etkili olduğu belirtilen açıklamada, "977 kasabada alarm ilan edildi ayrıca bu kasabalardan 681'inde ise kırmızı alarm ilan edildi." ifadesine yer verildi.

Yağışların azlığına dikkat çekilen açıklamada, "Sıcaklıklar artıyor, yangın riski giderek daha fazla yerde kendini hissettiriyor ve muhtemeldir ki yeni yangın haberleri duymak zorunda kalabiliriz." uyarısında bulunuldu.

Ayrıca, ülke basınında çıkan haberde, ABD, Şili, Kanada ve Peru'nun yangınlarla mücadelesine destek için Kolombiya'ya ekip göndereceği bilgisi paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ülkenin çeşitli bölgelerinde bir süredir devam eden ve kontrol altına alınamayan orman yangınları nedeniyle dün "uluslararası yardım" talebinde bulunacaklarını duyurmuştu.

  • orman yangınları
  • Kolombiya
  • kontrol altınamadı

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