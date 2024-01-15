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Koltuk üretimi yapan atölye alev alev yandı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde koltuk üretimi yapan atölye alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, maddi hasara yol açtı.

İHA15 Ocak 2024 Pazartesi 01:35 - Güncelleme:
Koltuk üretimi yapan atölye alev alev yandı
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Sakarya'nın Serdivan ilçesi İstiklal Caddesi'nde bulunan Asem Mobilyacılar Çarşısı'nda H.K.'ye ait koltuk üretimi yapılan atölyede henüz belirlenemeyen sebepten ötürü yangın çıktı.

Alevlerin geceyi aydınlattığı yangının haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını, uzun uğraşlar neticesinde kontrol altına alarak söndürdü.

Meydana gelen yangın sebebiyle atölyede zarar görmeyen eşyalar ise çevredekiler ve çalışanlar tarafından dışarı çıkarıldı. Yoğun dumana sebep olan yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

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