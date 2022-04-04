Komandolar gece gündüz teröristlere kırsalı 'dar' ediyor

PKK başta olmak üzere terör örgütlerine yönelik kış boyunca operasyonlarını kararlılıkla yürüten, örgütlerin faaliyetlerinin deşifre edilip önlenmesi, örgüt mensuplarının yakalanması veya etkisiz hale getirilmesi amacıyla görev yapan İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Dumlu Jandarma Bölük Komutanlığına bağlı komandolar, 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyor.

Sadece Erzurum'da değil, çevre illerdeki operasyonlara da destek vererek teröristlerin kış üslenmesine büyük darbe vuran jandarma komandolar, halkın huzur ve güvenliği için her daim göreve hazır bekliyor.

Zorlu iklim ve hava şartlarına karşın daima göreve hazır olmak için eğitim ve tatbikatlarını aksatmayan komandolar, nisan ayı olmasına rağmen Erzurum'da her sabah sporlarını karlı zeminde yapıyor.

Yaklaşık bir saat süren sabah sporunun ardından yüksek mukavemetli iplikten üretilen kumaşlarla hazırlanan su itici özelliğe sahip yeni nanoteknolojik kamuflajları giyip silahlarını kuşanan komandolar, görev için komutanlarının vereceği emirleri bekliyor.

Bölük komutanlığı binasındaki toplantı salonunda gelen ihbarları ve istihbarat bilgilerini dikkatlice değerlendiren ve krokiler üzerinde göreve gidecekleri araziyi inceleyen timler, daha sonra zırhlı araçlarla araziye çıkıyor.

- "Ara bul, yok et" prensibiyle kırsalı didik didik arıyorlar

Soğuk hava ve karlı zeminlerde yürüyerek teröristlerin izini süren timler, sorumluluk alanlarındaki kırsalda "ara bul, yok et" prensibiyle örgüt mensuplarına yönelik operasyonlar yapıyor.

Sarp kayalık ve ormanlık alanlar gibi zorlu arazi ile iklim koşullarına rağmen görevlerini kararlılıkla sürdüren komandolar, didik didik taradıkları kırsalda teröristlerin bahar yapılanmasında kullanabilecekleri terk edilmiş ev, mağara, sığınak ve barınakları tek tek kontrol ediyor.

Olası terör ve benzeri olaylara karşı her an teyakkuzda olan komandolar, yaptıkları eğitim ve tatbikatlar çerçevesinde kırsalda arazi arama taraması gerçekleştirdi.

- Tatbikatta senaryo gereği teröristlerin saklandığı eve operasyon yapıldı

Komandolar, tatbikatta senaryo gereği, boş bir evin 3 bölücü terör örgütü mensubunca saklanma ve barınma amacıyla kullanıldığını tespit etti.

Yaklaşık 50 santimetreyi bulan karlı zeminde evin çevresini saran komandolar, içerideki örgüt mensuplarına "Teslim ol" çağrısı yaptı.

Komandolar, teröristlerin bu çağrılarına ateşle karşılık vermesi üzerine örgüt mensuplarının saklandıkları evi ateş altına aldı.

Üç teröristten birini kaçarken etkisiz hale getiren komandolar, birini de evin dışında teslim aldı.

Son örgüt mensubunun ise teslim olmaması üzerine timler, zorlu hava ve arazi şartlarını da göz önüne alarak sis bombası attıkları eve kontrollü şekilde girip içeride kalan son teröristi de ölü ele geçirdi.

- KOMANDOLAR HALKA HUZUR, TERÖRİSTE KORKU VERİYOR

Komandolar, tatbikatı "Komando Andı"nı okuyarak tamamladı.

Halka huzur, teröriste korku veren komandoların kırsal arazideki eğitimleri ve tatbikatı, dronla görüntülendi.