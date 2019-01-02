Komandolardan karlı dağlarda operasyon
Hakkari kırsalında sıfırın altında 15 derecede, kar kalındığının 2 metreye ulaştığı dağlık alanlarda terörle mücadeleyi sürdüren komandolar, teröristlere korku salmaya devam ediyor.
- AA
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de iç güvenlik operasyonuna katılan Mehmetçik'in kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu bölgede zor şartlardaki operasyonuna dair fotoğraflarını paylaştı.
Üzerlerindeki 25-30 kiloluk teçhizatla operasyonlara katılan komandolar, sıfırın altında 15 dereceye ulaşan soğuk havaya da aldırmıyor.
Kötü hava şartlarına rağmen operasyonlarını sürdüren komandolar, teröristlerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor.
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