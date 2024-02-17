Komşu denize bıraktı, Türkiye kurtardı! MSB görüntüleri paylaştı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait İHA'nın 14 Şubat'taki gözetleme faaliyeti sırasında Yunanistan'a ait sahil güvenlik birimlerinin Sakız Adası'nın doğusu ile Çeşme'nin batısında kalan bölgede düzensiz göçmenleri taşıyan botu denize bırakarak bölgeden ayrıldığı görüntülendi.

Bildirim üzerine bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçmenleri kurtardı.

Olaya ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

