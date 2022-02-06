İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Şubat 2022 Pazar / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
Güncel

Komşuda gündem oldu: Elon Musk Türkiye'yi seçti

Tesla'nın Türkiye'de faaliyetlerini başlatmaya hazır olduğunu yazan Yunan basını, 'Elon Musk Türkiye'yi seçti' başlığını kullandı.

Star.com.tr6 Şubat 2022 Pazar 10:28 - Güncelleme: 6 Şubat 2022 Pazar 10:33
ABONE OL

Elon Musk'un kurucusu olduğu Tesla, resmi internet sitesindeki süper şarj (Supercharge) istasyonlarının konumlarını güncelledi.

Türkiye'deki 10 kente süper şarj istasyonu konumu ekleyen Tesla, Edirne, İstanbul, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Hendek (Sakarya), İzmir ve Konya'ya istasyon kuracak.

Türkiye'de kurulması planlanan süper şarj istasyonları, türüne göre 75-100 kW saat gücüyle çalışıp 25 ya da 34 dakika içerisinde ortalama bir araç bataryasının yüzde 80'ini şarj edebilecek.

"ELON MUSK TÜRKİYE'Yİ SEÇTİ"

Tesla'nın Türkiye kararını gündemine alan Yunan basını, "Elon Musk Türkiye'yi seçti" başlığını attı. Haberde, "Elon Musk'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uzun süredir devam eden dostluğu göz önüne alındığında, Tesla'nın Türkiye pazarına girmesi şaşırtıcı değil" ifadeleri kullanıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.