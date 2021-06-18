Komşuda Türk asıllı milletvekiline suikast girişimi!

AA 18 Haziran 2021 Cuma 20:07 - Güncelleme: 18 Haziran 2021 Cuma 20:07

Aftokhabar haber sitesine göre, Askeri, Kohgiluye-Buyer Ahmed eyaletine bağlı Geç Seran kentinde akşam saatlerinde aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı.

Aracının ön camına kurşun isabet eden Askeri, olay sırasında herhangi bir yara almadı.

Geç Seran Savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kohgiluye-Buyer Ahmed eyaletinin ikinci büyük kenti Geç Seran'ın nüfusu yaklaşık 100 bin kişi. Kentin yüzde 50'sini Kaşkay Türkleri ve diğer kalan kısmı da Lorlardan oluşuyor.

Saldırının seçim rekabeti nedeniyle meydana geldiği öne sürülüyor.

Çoğunlukla ülkenin güney kesimlerinde yaşayan Kaşkay Türklerinin ülke genelinde yaklaşık 3 milyon kişi olduğu belirtiliyor.