Komşuları ihbar etti! Tartıştığı eşini bıçaklayıp, kaçtı

DHA 24 Şubat 2022 Perşembe 12:05 - Güncelleme: 24 Şubat 2022 Perşembe 12:05

Olay, saat 08.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Osmangazi Mahallesi'ndeki 14 katlı apartmanın, 12'nci katında meydana geldi. Pınar A. ile eşi Vedat A. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Vedat A., mutfaktan aldığı bıçakla eşini bıçakladı. Göğsüne ve bacağından yaralanan Pınar A., karşı komşusundan yardım istedi. Evden çıkan Vedat A. ise otomobiline binerek kaçtı.

Komşusunun ihbarı üzerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Pınar A., Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Pınar A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Polis, Vedat A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.