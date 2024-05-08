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Komşusunu halatla otomobilin arkasına bağlayıp sürükledi

Antalya'nın Kaş ilçesinde, köpeğinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tartıştığı komşusunu halatla otomobilin arkasına bağlayarak sürükleyen kişi gözaltına alındı.

AA8 Mayıs 2024 Çarşamba 14:22 - Güncelleme:
Komşusunu halatla otomobilin arkasına bağlayıp sürükledi
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Ova Mahallesi'nde devriye görevi yapan jandarma ekibi, Göl Caddesi'nde bir otomobilin arkasına bağlanan kişinin yerde sürüklendiğini görerek duruma müdahale etti.

Ayaklarından otomobile bağlı olan O.S'yi kurtaran jandarma ekibi, aracı kullanan Ş.T'yi gözaltına aldı.

Vücudunda sıyrıklar bulunan O.S, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen O.S'nin, komşusu Ş.T'nin köpeğini kovaladığı, aracın altında kalan hayvanın telef olması üzerine tartışma çıktığı öğrenildi.

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