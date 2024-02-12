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Komşusunun kafasına yerinden söktüğü süs lambasıyla vurdu!

Başakşehir'de bir sitede komşular arasında çıkan park kavgasında şahıslardan biri, girişteki bahçe aydınlatmasını sökerek karşısındaki kişinin kafasına vurdu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

IHA12 Şubat 2024 Pazartesi 10:17 - Güncelleme:
Komşusunun kafasına yerinden söktüğü süs lambasıyla vurdu!
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Olay, dün akşam saatlerinde Başakşehir 1. Etap'ta gerçekleşti. İddiaya göre site içerisindeki park alanları yüzünden uzun süredir tartışan iki komşu dün akşam saatlerinde yine aynı meseleden karşı karşıya geldi. Kısa süreli tartışma yerini kavgaya bıraktı. Şahısların yakınlarının da karışmasıyla olaylar daha da büyüdü. İki grup birbirine tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı. Bir kişi site girişinde bulunan bahçe aydınlatmasını yerinden sökerek kavga ettiği kişinin kafasına vurdu. Tarafları diğer vatandaşlar sakinleştirirken, kafasına darbe alan adamın hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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