Komutanın talimatını ilk kez anlattı: Gerekirse ölüme gideceksiniz ama gideceksiniz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, asrın en büyük felaketinin ardından yaptığı basın toplantısında bir komutanın afetin yaşandığı gün verdiği talimatı anlattı. Oktay, komutanın askerlere "Gerekirse ölüme gideceksiniz ama gideceksiniz" dediğini söyledi.

"SAVAŞTAYIZ ARKADAŞLAR"

Oktay, bilgilendirme toplantısında duygulandıran bir anıyı da paylaştı. Oktay, bir komutanın olumsuz hava koşulları nedeniyle geri inen helikopterdeki askerler ile olan diyaloğunu şu sözlerle anlattı:

Savaştayız arkadaşlar. Gerekirse ölüme gideceksiniz ama gideceksiniz.

Oktay'ın komutanın talimatını paylaştığı anlar duygulandırdı.

"EVİM YUVAN OLSUN" KAMPANYASI VE DETAYLARI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın diğer açıklamaları ise şöyle:

Şu anda sahada 76 bin 97 emniyet personelimiz, 64 bin 728 jandarmamız, 41 bin 149 Türk Silahlı Kuvvetlerinden personelimiz, güvenlik görevlimiz karada görev yapmakta. Bunun içerisinde Sahil Güvenlik dahil değil.

Türkiye'de yaşayıp ikinci evi olan ya da yurt dışında yaşayıp Türkiye'de ikinci evi olan, kullanmadıkları evlerini veya yazlık evlerini depremzede ailelerin kullanımına bedelsiz olarak sunmak veya evlerini uygun şartlarda depremzede ailelerin oturması için kiralamak isteyen hayırseverlerimiz, gönül rahatlığıyla evimyuvanolsun.org sitesinden başvurabilirler. Eğer bu siteden başvurabilirlerse bu defa bu evler kaymakamlıklarımız aracılığıyla süreli olarak depremzede ailelerimizin, özellikle dezavantajlı depremzede ailelerimizin, kullanımına sunacağız. Yani ev sahibiyle afetzede kardeşlerimizi karşı karşıya getirmekten ziyade doğrudan, arada kaymakamlığın garantörlüğünde bir sistemi ve süresi bittiğinde de yine aynı kamu otoritesinin garantörlüğünde evinin teslim edileceği bir sistem bu.

Ola ki evde bazı sıkıntılar olursa o da yine sigorta sistemiyle de sigortalayarak yapılıyor olacak. Yine bu platformda bağışçılarımız, depremzede aileler için kira yardımında da bulunabilirler. Yani birisi kira yardımında bulunursa bir başkası da kiralık verirse onun kirası bağışlanan kiradan ödenebilir.