Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Selçuk Ergin, tutuksuz sanık Murat Koca ve taraf avukatları katıldı. Şehit polis memurunun eşi Hülya, annesi Hidayet ve oğlu Kerem Gülay da duruşmada hazır bulundu.

Sanık Ergin'in avukatı Ali Haydar Dereli, önceki savunmalarını tekrar ederek kusur raporunun İstanbul Teknik Üniversitesi Trafik İhtisas Dairesinden alınması talebini yineledi.

Sanık Ergin ise "Suçsuzum, tek suçum o araçta bulunmak" ifadesini kullanarak beraatini talep etti.

Tutuksuz sanık Murat Koca da önceki savunmalarını tekrarlayarak beraatini istedi.

Koca'nın avukatı Kerim Özel, avukat Dereli'nin, tekrardan kusur raporu alınması yönündeki talebinin reddini ve müvekkilinin beraatini talep etti.

Şehit polis memurunun eşi Hülya Gülay, eşini kaybının üzerinden bir yıl geçtiğini ve her iki zanlının da suçlu olduğunu savundu.

Olayın üzerinden geçen sürede halen kanıt peşinde olunmasını anlayamadığını dile getiren Gülay, olay somut delillerle aydınlatılıncaya kadar Ergin ve Koca'nın tutuklu yargılanmasını talep etti.

Gülay'ın avukatı Görkem Ünsal ise dosyadaki eksiklikler giderilinceye kadar sanık Koca'nın da tutuklu yargılanmasını istedi.

Mahkeme heyeti, kısa aranın ardından sanık Ergin'in tutukluluk halinin, Koca hakkında verilen adli kontrol kararının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Trabzon-Gümüşhane karayolundaki Oltanbey Mahallesi Balyemez Konağı Uygulama Noktası'nda 2 Kasım 2017 tarihinde polis memuru Olgun Gülay (47) "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından kaçan otomobilde bulunan ve alkollü oldukları tespit edilen Murat Koca ile Selçuk Ergin gözaltına alınmış, aracı kullandığı öne sürülen Koca tutuklanmış, Ergin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Daha sonra ortaya çıkan yeni deliller ışığında Koca adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, Ergin ise aracı kullandığı iddiasıyla tutuklanmıştı.