Kontrolden çıkan okul servisi, 2 araca çarptı

Edinilen bilgilere göre; Çivril - Uşak karayolu üzerinde A.Ç. idaresindeki 20 L 7909 plakalı öğrenci servisi, H.Ö. yönetimindeki RI 467 ER yabancı plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan okul servisi, S.Y. idaresindeki 20 AIR 265 plakalı bir başka otomobile daha çarptıktan sonra kavşaktaki aydınlatma direğine vurarak durabildi. Kazada 7'si öğrenci 8 kişi yaralandı. Yaralılar, kentteki çevre hastanelere kaldırılırken kazayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.