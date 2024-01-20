Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

Mardin Kızıltepe-Ceylanpınar Karayolu kırsal Hocaköy Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, ismi öğrenilemeyen 47 ACC 289 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedip şarampole devrildi.

Kazanın ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada Mustafa Y. (50), Musa D. (31), Fatma Betül D. (30), Abdulhakim Y. (23) ve Mehmet Nur Y. (20) yaralandı.

Kazada yaralananlar yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.