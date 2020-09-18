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Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlanıp, beton elektrik direğine çarptı: Bir kişi öldü, 2 yaralı

Antalya'da, kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlanıp, beton elektrik direğine çarptı. Kazada Yıldız İvdil (22) hayatını kaybetti, eşi ve 2 yaşındaki oğlu yaralandı. Yıldız İvdil'in cenazesi, otopsi için Korkuteli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

DHA18 Eylül 2020 Cuma 12:54 - Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 12:54
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Kaza, saat 08.30 sıralarında, Korkuteli- Fethiye karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Fethiye'den Korkuteli yönüne giden Agit İvdil yönetimindeki 09 DB 632 plakalı otomobil, yeni asfaltlanan yolda aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvrarlanıp, beton elektrik direğine çarptı.

Araçta bulunan Yiğit Ağit İvdil (2), çevredekilerin yardımıyla çıkartılıp Korkuteli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Araçta sıkışan sürücü Agit İvdil ile eşi Yıldız İvdil ise ekiplerin iki saatlik çalışması sonucu çıkartılabildi. Yapılan kontrolde, Yıldız İvdil'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Agit İvdil ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Yıldız İvdil'in cenazesi, otopsi için Korkuteli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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