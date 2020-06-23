IHA 23 Haziran 2020 Salı 17:21 - Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 17:21

Edinilen bilgiye göre, Bozüyük’ten Eskişehir istikametine gitmekte olan yabancı plakalı bir tır, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı Dübekli köyü yakınlarında kontrolden çıktı. Aracın sürücü bölümü şarampole devrilirken, dorsesi ise yola paralel olarak asılı kaldı. Yabancı uyruklu olduğu belirtilen sürücünün yara almadan kurtulduğu kaza sebebi ile ulaşıma kapanan Bozüyük-Eskişehir karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri gerekli güvenlik önlemlerini kısa sürede alırken, tırın kurtarıcılar vasıtasıyla yoldan kaldırılmasıyla trafik yeniden ulaşıma açıldı.