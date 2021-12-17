Kontrolden çıkıp uçurumdan yuvarlanan arabanın sürücüsü öldü

DHA 17 Aralık 2021 Cuma 12:00 - Güncelleme: 17 Aralık 2021 Cuma 12:00

Kaza, gece saatlerinde Adıyaman-Çelikhan kara yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi.

Latif Bozkurt yönetimindeki 02 HS 763 plakalı hafif ticari araç, Palanlı köyü yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkarak 350 metrelik uçuruma yuvarlandı. Sabah saatlerinde kazayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Bozkurt'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Hurdaya dönen araçtan çıkarılan 2 çocuk babası Bozkurt'un cansız bedeni otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.