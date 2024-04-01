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Esenler'de kontrollü yıkım sırasında bina çöktü

Esenler'de kontrollü yıkım sırasında 4 katlı bina çöktü. O sırada yan binanın önündeki bir kişi hızla kaçarak uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA1 Nisan 2024 Pazartesi 16:00 - Güncelleme:
Esenler'de kontrollü yıkım sırasında bina çöktü
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Olay, saat 14.00 sıralarında Tuna Mahallesi, Osmangazi Caddesi üzerinde meydana geldi.Kentsel dönüşüm projesi kapsamında 4 katlı binanın yıkımı gerçekleştiriliyordu. Yıkım ekipleri çalışmalarını devam ettiği bina yandaki tek katlı hırdavat dükkanının üzerine doğru devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde iş yerinde bulunan vatandaşların panikle kaçtığı görüldü.

İş yeri sahibi Muhammed Akman, "Yıkım esnasında hemen binanın bitişiğinde bulunan işletmemizde arkadaşlarımız çalışıyordu. Binanın kollarını kesip bütün binayı bizim iş yerimizin üzerine yıktılar. Çok şükür kimsenin canına bir şey gelmedi. Yanındaki işletmenizde 7-8 kişi çalışıyor ve yoldan geçen insanlar var." dedi.

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