Konut kredisi faiz oranları yüzde 2'nin altını gördü

Konuta erişimde tüketicinin son aylarda en büyük sıkıntısı olan yüksek konut kredisi faiz oranları düşüş trendinde. Özellikle 120 ay (10 yıl) vade seçeneğinde yüzde 3’ün üzerine çıkarak yüzde 3.24’ü gören faiz oranları; yüzde 2’nin altına indi. Yeni haftada düşüşün devam etmesi, bankaların büyük çoğunluğunda konut kredisi faiz oranlarının düşmesi bekleniyor.

Buna göre, mevcut durumda en düşük konut kredisi faiz oranı yüzde 1.89 iken, yine bankalarda yüzde 1.97 ve 1.98 faiz oranlarıyla konut kredisi çekmek de mümkün. Bu oran 100 bin lira ve 300 bin lira arasında çekilmek istenen kredi tutarına göre bir değişiklik göstermiyor.

Özel bankalar önde

Geçtiğimiz aylarda en düşük konut kredisi faiz oranı yüzde 2.10 olarak uygulanıyordu. Düşen faiz ornalarına çeşitli konut kampanyalarında öncülük eden kamu bankalarının ardından bu sefer özel bankalar öne geçti. Düşük konut kredisi faiz oranlarını uygulayan bankaların çoğunu özel bankalar oluştururken, bu hafta kamu bankalarının önemli bir atak yapması bekleniyor. Bu sayede konut alıcısı yıl sonuna kadar daha uygun faiz oranlarından kredi çekerek, uygun bir geri ödeme imkanına kavuşabilecek.

‘Daha da düşecek’

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, ortaya çıkan tüm verilerin konut alımını desteklediğini vurgularken, mevcut veriler ışığında yüzde 1.7’ye gelmesini bekledikleri konut kredisi faiz oranlarındaki düşüşün çok değerli olduğunu söyledi. Durbakayım, “Hükümet tarafından sektöre ve konut alıcısına yönelik önemli mesajlar gelmeye devam ediyor. Dövizin düşüşü hızlandı. Mevduat faizleri düşüyor. Bireysel kredilerde düzelme var. Tüm kötü günleri geride bırakıyoruz. Ben şu derim; Türkiye’de krizlerin ömrü 6 aydır. Artık iyiye gidiyoruz. İnsanımız zaten konuta güvenmeye devam ediyor. Bu kredilerin daha da düştüğünü göreceğiz” diye konuştu.

‘Sektörü finanse ediyor’

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Feyzullah Yetgin ise konut talebinin konut kredisi faiz oranlarına çok duyarlı olduğunu anlatırken, faiz oranlarında düşüş trendinin süreceğini dile getirdi. Yetgin, “Geliştiriciler bu dönemde konut satışlarını sürdürebilmek için senetli satışlara yöneldi. Satışlar genel olarak peşin satış ve senetli satışa döndü. Ama ideali bu değil. Sektörün finansmanı için kredili satış önemli. Hükümet tarafından tedbirler hükümet tarafından da alınıyor. Bunun iyi işaretlerini görmek çok sevindirici. Gayrimenkul sektörü ekonomimiz için lokomotif bir sektör yanı sıra kentsel dönüşüm sorunu var, konut ihtiyacı sürüyor. Faiz oranlarının düşmesi trendinin devam etmesi bekleniyor” dedi.

Talep erteleniyor

Ev sahibi olmak isteyenler son dönemde konut alım talebini erteliyordu. Son veriler de bankaların kredi faizi oranlarının konut alımı üzerindeki etkisini bir kez daha açığa çıkardı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye genelinde eylül ayında 127 bin 327 konut satışı gerçekleştirildi. Eylül ayında banka kredili satışlar olarak bilinen ipotekli konut satışları ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 72 azalarak 11 bin 330’a geriledi. Yüksek konut kredisi faiz oranları nedeniyle uzun süredir azalışını sürdüren ipotekli satışlar, eylül ayında dibi görmüş oldu. Eylülde yüzde 72 azalan ipotekli satışlar ağustosta ise yüzde 67 daralmıştı.

Buna göre, toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 8.9 olarak belirlendi. Şirketler bünyesinde hayata geçirilen ödeme modelleriyle satışlarda ise artış devam ediyor. Bankalardan konut kredisi çekmek istemeyen vatandaş, mevcut kampanyalara yöneliyor. Bu nedenle ‘diğer konut satışları’ artışını sürdürüyor. Diğer konut satış türünde yapılan konut satışları eylülde, yıllık bazda yüzde 16.3 artarak 115 bin 997 olarak belirlendi.

(Milliyet)