İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Aralık 2022 Perşembe / 22 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6507
  • EURO
    19,8923
  • ALTIN
    1075.03
  • BIST100
    5203.73
Güncel

Konut satış rakamları belli oldu

Türkiye genelinde kasımda 117 bin 806 konut satışı gerçekleştirildi. Kasımda satılan konut sayısı, aylık bazda yüzde 14,8, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 34,1 düştü.

AA15 Aralık 2022 Perşembe 10:16 - Güncelleme:
Konut satış rakamları belli oldu
ABONE OL

Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı, kasımda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 34,1 azalarak 117 bin 806 oldu.

Kasımda satılan konut sayısı, ekime göre de yüzde 14,8 düşüş gösterdi. Ekimde 102 bin 660 konut satılmıştı.

Satış sayıları bakımından İstanbul 19 bin 687 konut satışı ve yüzde 16,7 ile en yüksek paya sahip il oldu.

Bu ili, 9 bin 367 konut satışı ve yüzde 8 payla Ankara, 7 bin 902 konut satışı ve yüzde 6,7 payla Antalya izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller, 34 konutla Hakkari, 47 konutla Ardahan ve 58 konutla Bayburt oldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.