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Konya merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Konya merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

IHA5 Aralık 2022 Pazartesi 19:36 - Güncelleme:
Konya merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
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Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor. Örgütün sözde mahrem yapılanmasında görev aldığı belirlenen 5 kişiye yönelik Konya merkezli 4 ilde Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü

Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar ifadeleri alınmak üzere Konya İl Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, adreste bulunamayan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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