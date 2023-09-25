İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Eylül 2023 Pazartesi / 11 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,2076
  • EURO
    28,9866
  • ALTIN
    1683.11
  • BIST100
    8144.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

Konya merkezli 8 ilde FETÖ'ye operasyon

Konya merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri belirlenen 7 kişi gözaltına alındı.

IHA25 Eylül 2023 Pazartesi 10:24 - Güncelleme:
Konya merkezli 8 ilde FETÖ'ye operasyon
ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar sürüyor. Örgütün sözde Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 4 şüpheliye yönelik Konya merkezli Van, Düzce, Malatya, Kilis, Diyarbakır, Aksaray ve Şanlıurfa'da eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

  • FETÖ/PDY operasyonu
  • mahrem yapılanma
  • gözaltı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.