Konya merkezli 8 ilde FETÖ'ye operasyon

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar sürüyor. Örgütün sözde Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 4 şüpheliye yönelik Konya merkezli Van, Düzce, Malatya, Kilis, Diyarbakır, Aksaray ve Şanlıurfa'da eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.