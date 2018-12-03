Son Dakika Haberleri 3

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 3 tutuklama

Konya merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütle bağlantılı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 15 muvazzaf askerden 3'ü tutuklandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

 Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce gözaltına alınan örgüt mensuplarının ifadeleri doğrultusunda 15 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkartıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Konya, Bitlis, Siirt, Batman, Hatay, Osmaniye, Ankara, Zonguldak ve Sinop'ta belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Jandarmada ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 7'si adli kontrol ve yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı. Diğer 5 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Demirkazık´taki anlar böyle görüntülendi

Demirkazık´taki anlar böyle görüntülendi

Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi Korkut ATOM ile hedefleri tam isabetle vurdu

Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi Korkut ATOM ile hedefleri tam isabetle vurdu

Soyuz MS-11 uzaya fırlatıldı

Soyuz MS-11 uzaya fırlatıldı

3600 ek gösterge son dakika haberleri memur, polis, öğretmen emekli maaşı ne kadar oldu

3600 ek gösterge son dakika haberleri memur, polis, öğretmen emekli maaşı ne kadar oldu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA