Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 3 tutuklama

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce gözaltına alınan örgüt mensuplarının ifadeleri doğrultusunda 15 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkartıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Konya, Bitlis, Siirt, Batman, Hatay, Osmaniye, Ankara, Zonguldak ve Sinop'ta belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Jandarmada ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 7'si adli kontrol ve yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı. Diğer 5 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.