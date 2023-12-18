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  • Konya'da akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda 8 bin 835 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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Konya'da akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda 8 bin 835 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Konya'nın Akşehir ilçesinde akaryakıt kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alırken, 8 bin 835 litre kaçak akaryakıta el konuldu. Gözaltına alınana şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

IHA18 Aralık 2023 Pazartesi 11:54 - Güncelleme:
Konya'da akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda 8 bin 835 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri İstasyon Mahallesinde bir adreste akaryakıt kaçakçılığı yapıldığı yönündeki ihbarı değerlendirerek adresi takibe aldı. İhbarın doğru olduğunu belirleyen ekipler Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile adreste ve olay yerinde bulunan bir araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda 8 bin 835 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, Y.S. ile D.B. isimli 2 şüpheliyi gözaltına alındı. Şüpheliler Y.S. ile D.B. hakkında '5607 Sayılı Kanuna Muhalefet' sucudan işlem yapıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebi ile Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilen şüphelilerden D.B. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, Y.S. isimli şüpheli ise tutuklanarak Akşehir cezaevine gönderildi.

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