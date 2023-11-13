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Konya'da anneanne, kızı ve torunlarını hayattan koparan kazada 89 metre fren izi

Konya'da yolun karşısına geçmeye çalıştıkları sırada otomobilin çarpması sonucu anneanne, kızı ve 3 torununun hayatını kaybettiği feci kazada 89 metre fren izine rastlandı. Sürücünün, 82 kilometre hız sınırının bulunduğu yolda 117 kilometre hızla gittiği belirlendi.

Sabah13 Kasım 2023 Pazartesi 07:36 - Güncelleme:
Konya'da anneanne, kızı ve torunlarını hayattan koparan kazada 89 metre fren izi
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Konya'da önceki gece aşırı hız yapan Sefa Selvi (19), Yeni İstanbul Caddesi'nden karşıya geçmeye çalışan Fadime Aslan (52), kızı Sultan Aslan (33), torunları E. (14) ve F. A .(7) ile A. A. (9) ezerek öldürdü.

Emine Atalay (32), Ali C. A. (8), H. A. (11), F. A. (7) ile sürücünün aracındaki kız arkadaşı C. N. Ö. (16) de yaralandığı kaza yerinde yapılan incelemede 89 metre fren izi tespit edildi.

Bu fren izine göre de Selvi'nin 82 kilometre hız sınırı olan yolda 117 kilometre hızla gittiği belirlendi.

Testlerde kanında uyuşturucuya rastlanmayan ancak, dikkat eksikliğine yol açan amfetamin izine rastlanan Selvi, 1.5 litre protein tozu ile 1 litre enerji içeceği içtiğini öne sürdü.

Selvi tutuklanırken, kazanın kurbanlarından Aslan ailesi üyeleri Kadınhanı ilçesine bağlı Pusat köyünde, A. A. ise merkez Selçuklu ilçesinde toprağa verildi.

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