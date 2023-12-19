Konya'da aşırı hız yapan sürücüye 5 bin 15 lira ceza

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni İstanbul Caddesi'nde bir sürücünün otomobiliyle aşırı hız yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğüne yönelik görüntüleri, "Pedalı korkusuzca kullanmak öz güven" notuyla sosyal medyada paylaşmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücünün Kazım E. olduğunu belirledi.
Sürücüye, hız sınırlarını aşmak ve tehlikeli şerit değiştirmekten 5 bin 15 lira cezai işlem uygulandı.
Aynı caddede aşırı hızlı olduğu ileri sürülen otomobilin 11 Kasım'da, yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpması sonucu 6 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi yaralanmıştı.