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  • Konya'da bir apartmanın bodrum katında çok sayıda silah parçası ele geçirildi
Güncel

Konya'da bir apartmanın bodrum katında çok sayıda silah parçası ele geçirildi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde ruhsatsız silah üretimi ve ticareti yapıldığı tespit edilen bir apartmanın bodrum katına yapılan baskında, çok sayıda ruhsatsız silah ve silah parçası ele geçirildi.

IHA6 Şubat 2024 Salı 16:42 - Güncelleme:
Konya'da bir apartmanın bodrum katında çok sayıda silah parçası ele geçirildi
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Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, silah kaçakçılarına yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Silah kaçakçılarının tespitine yönelik yapılan çalışmalarda Beyşehir'de bir kişinin apartmanın bodurum katında silah üretimi ve ticareti yapıldığı tespit edilmesi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Belirlenen adrese yapılan baskında 13 adet kurusıkı tabanca, 1 adet havalı tabanca, 129 adet çeşitli marka ve seri numaralarda yivsiz yarı otomatik av tüfeği, 453 adet yarı mamul av tüfeği, 10 adet havalı tüfek, 3 adet tabanca kabzeli av tüfeği, 75 bin 495 adet kuru sıkı fişeği, 7 bin 600 adet av tüfeği fişeği, 91 adet tüfek şarjörü, 11 adet yarı mamul tüfek namlusu, 2 adet tabanca üs kapağı, 1 adet yivli setli tabanca namlusu, 149 adet av tüfeği plastik el kundağı, 187 adet kuru sıkı tabanca şarjörü, 291 adet av tüfeği dipçiği ele geçirildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Cumhuriyet Savcının talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

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