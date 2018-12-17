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Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı

Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince ilçede 14 Aralık'ta uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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