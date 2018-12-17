Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı
Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.
- AA
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince ilçede 14 Aralık'ta uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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