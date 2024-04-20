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  • Konya'da fırtına etkili oluyor: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
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Konya'da fırtına etkili oluyor: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Konya'da etkili olan fırtına nedeniyle bir fabrikanın çatısı uçtu, kent merkezinde bir çok noktada ağaçlar devrildi.

AA20 Nisan 2024 Cumartesi 14:08 - Güncelleme:
Konya'da fırtına etkili oluyor: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
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Konya'da fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kent genelinde gece başlayan kuvvetli rüzgar, sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı.

Selçuklu ilçesinde bazı ağaçlar devrildi, trafikte aksamalar yaşandı.

Karatay ilçesinde ise bir binanın uçan çatısı Sedirler Köprülü Kavşağı'na düştü. Fırtına nedeniyle bazı sokaklarda elektrik kabloları koptu.

Belediye ekipleri, devrilen ağaçları, uçan çatıları ve kopan kabloları kaldırmak için çalışma başlattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şiddetli rüzgar, şehrimizin bazı bölümlerinde etkisini göstermeye başladı. Ekiplerimiz teyakkuz halinde. Oluşabilecek olumsuzluklara karşı lütfen dikkatli ve tedbirli olalım. Afet Koordinasyon Merkezi hesabı Konya AKOM'da yayımlanan uyarılara dikkat edelim. Allah afetlerden muhafaza etsin." ifadesini kullandı.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünce yer yer saatte 75-90 kilometre hıza ulaştığı bildirilen fırtınanın, gece etkisini yitirmesi bekleniyor.

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