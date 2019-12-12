İddiaya göre, A.Ç. ve B.O.B, kurusıkı tabancayı başına dayayarak otomobille kaçırdıkları A.F.A'yı Eşme Mahallesi'ndeki bir eve götürdü. Elleri ve ayakları bağlı şekilde rehin tutulduğu odada uyuyakalan A.F.A, sabah uyandığında odada kimsenin olmadığını fark edince evden kaçarak emniyete sığındı.

A.F.A'nın fidye için kaçırıldığını ve şüphelilerden şikayetçi olduğunu belirtmesinin ardından çalışma başlatan güvenlik güçleri, A.Ç. ve B.O.B'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.