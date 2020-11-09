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Konya'da park halindeki kamyon alev alarak hurdaya döndü

Konya'da park halindeyken alev alarak yanmaya başlayan kamyon kısa sürede kullanılamaz hale geldi. Yangının kundaklama sonucu çıkma ihtimali üzerinde duran polis, araştırmalarını sürdürüyor.

IHA09 Kasım 2020 Pazartesi 14:57 - Güncelleme: 09 Kasım 2020 Pazartesi 14:57
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Yangın, merkez Selçuklu ilçesi Fatih Mahallesi Makam Sokak’ta çıktı. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Can Kuş tarafından boş arazinin bulunduğu yere park edilen 42 ABU 63 plakalı kamyon, yaklaşık yarım saat sonra yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası kamyon kullanılamaz hale geldi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kamyon yakınlarında bir kısmı dolu mazot şişesi buldu. 

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