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Konya'da park halindeki otomobil kundaklandı

Konya'da park halindeki otomobil içerisine yanıcı madde dökülerek kundaklandı.

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Alınan bilgiye göre, Bayram Soylu’ya ait 42 VU 296 plakalı otomobil, merkez Karatay ilçesi Hacıibali Mahallesi İskender Caddesi'nde park halindeyken yanmaya başladı.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

İncelemeler sonunda aracın arka kapısı açılarak içerisine yanıcı madde atıldıktan sonra ateşe verildiği belirlendi.

Otomobilin sahibi Bayram Soylu, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, komşuların uyarısıyla olaydan haberi olduğunu belirterek, "Geldiğimde arabanın arka kapısı açıktı. Yangın da zaten oradan başlamış. Husumetli olduğum kimse yoktu." dedi.

Olay yerinde inceleme yapan polisin, şüpheli ya da şüphelilerin kimliklerini belirlemeye yönelik çalışmaları sürüyor.

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