Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Selçuklu ilçesindeki bir sanayi sitesinde, bir tabanca markasının birebir sahtesini yaparak seri üretime geçtikleri bilgisini aldı. Bunun üzerine tabanca üretimi yapan şebekeyi 3 ay boyunca teknik ve fiziki takibe alan polis, şüphelilerin aynı atölyede sahte madeni euro basıp, bu paraları piyasaya sürdüklerini de tespit etti.

Operasyon için harekete geçen polis, dün şüphelilere yardım ettiği belirlenen İstanbul Emniyet Müdürlüğü´nde görevli polis memuru A.Ç. ile arkadaşı Yasin B.'yi, 8 bin 500 adet sahte madeni 2 euroyu piyasaya sürmek üzere İstanbul´a götürmek isterken yakaladı. Ardından aralarında şebekenin liderleri olduğu öne sürülen Hikmet S., Cemal D., Ercan K. ve Kadir U.'nun da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Konya Eğitim Araştırma Hastanesi´nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

GERÇEĞİNDEN AYIRT EDİLEMİYOR

Şüphelilerin bir tabanca markasının tüm mekanizmalarının parçalara ayırıp birer örnek kalıbını çıkartıp, seri üretim yaptıkları belirtildi. Yapılan tabancaların orijinalinden ayırt edebilmenin de zor olduğu öğrenildi. Şüphelilerin imalathanelerinde yapılan aramalarda ise 88 adet satışa hazır tabanca, 20 bin 500 adet sahte madeni 2 euro, silah imalatında ile para basmakta kullanılan malzemelere el konuldu.